Meloni da Berlinguer. Sposetti: “La premier è politica”. E lei tra i padiglioni: fu una stagione importante

La premier Meloni alla mostra su Berlinguer? Tutto normale. E’ il tributo di una rappresentante delle istituzioni che però è anche e soprattutto “una politica”. Ugo Sposetti non si scompone, resta di poche parole, quando gli si chiede un’impressione personale, un aneddoto, una storia da raccontare. Giovedì sera ha fatto da Cicerone alla premier nella sua visita al Mattatoio di Testaccio, dove da metà dicembre in due diversi padiglioni è ospitata la mostra su Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito comunista italiano. “La sua presenza rientra nella normale attività di Palazzo Chigi, che è tra i finanziatori dell’allestimento attraverso la Struttura di missione anniversari nazionali”, spiega al Foglio l’ex tesoriere dei Ds. Cosa vi siete detti? Cosa le ha chiesto? La bocca di Sposetti rimarrà cucita in risposta a tutti i nostri vari tentativi, “perché basta e avanza la comunicazione che è stata fatta dal governo”. Eppure questo settantesettenne che ha attraversato molte delle stagioni della sinistra comunista e post-comunista non nasconde l’entusiasmo, suffragato dai numeri. “Abbiamo deciso di prorogare la mostra di altre due settimane, fino al 25 febbraio. In questi due mesi sono venute più di 40mila persone. E’ un successo incredibile? Mi fa piacere che lo pensiate”.

