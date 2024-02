A Renzi, Calenda e Bonino serve un pugno nella rosa

Palla al centro, anzi, due palle al centro. La prospettiva di votare per la quattordicesima volta la Bonino, stavolta non con il Pd ma con la sua lista di concentrazione liberalriformista e europeista, mi fa assopire. Ma non si può avere tutto dalla vita. Meloni è la più brava ma io sono indegnamente lontano dalla sua famiglia politica, come si usa dire tra di noi presunti antifascisti. Elly o Ella sarebbe potabile solo sotto il tallone di ferro di un De Luca, che ancora nei fatti latita sebbene si faccia sentire tonante. Per gli altri non ho parole. Dunque non restano che i due rompipalle al centro, con la terza pallina che va sempre in buca, e quantomeno fu presentata in società dal vecchio Pannella.

