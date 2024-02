L'appello dei giovani liberaldemocratici per l'unità alle elezioni europee

In vista dell'appuntamento elettorale di giugno, i giovani attivisti liberaldemocratici si rivolgono ai leader di +Europa, Azione, Italia Viva e LibDem Europei: "E' giunta l'ora di mettere da parte le divergenze e lavorare per rinnovare l’Europa insieme"

Ai leader di +Europa, Azione, Italia Viva e LibDem Europei,

come giovani attivisti dell’area liberaldemocratica, ci rivolgiamo a voi con un appello urgente in vista delle elezioni europee di giugno 2024: chiediamo l'unità delle forze politiche che si riconoscono nei valori di Renew Europe. Le grandi sfide globali richiedono risposte concrete e innovative e possono essere affrontate solo da un’Europa forte, federale, democratica e più vicina ai cittadini. È arrivato il momento di mettere da parte divisioni e dissidi per fare fronte comune: solo così i cittadini italiani che si riconoscono nelle nostre idee potranno essere davvero rappresentati nel prossimo Parlamento Europeo. Per questo motivo, la lista di scopo a favore degli Stati Uniti d’Europa, saggiamente proposta da Emma Bonino, è la migliore opportunità per comunicare agli elettori la nostra idea di Europa, mettendo le tematiche europee al centro della campagna elettorale. L’Italia è tra i Paesi che eleggono una delle più numerose delegazioni al Parlamento Europeo e sarebbe quindi inaccettabile se le forze liberal-democratiche non riuscissero a eleggere una delegazione influente e decisiva.

In un contesto in cui il nazionalismo, l'intolleranza e l'immobilismo minacciano i valori fondamentali su cui è costruita l'Unione europea, è fondamentale che le forze riformiste si uniscano per difendere e promuovere i principi di democrazia liberale, giustizia sociale, e rispetto dei diritti umani. È giunto il momento di superare le divisioni e lavorare insieme per costruire un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti. Per costruire insieme gli Stati Uniti d’Europa. I nostri partiti hanno dimostrato impegno e determinazione nel promuovere politiche innovative e soluzioni pragmatiche, unici veri argini al populismo di destra e sinistra, unica opposizione efficace al Governo Meloni. Tuttavia, soltanto unendoci in una sola lista, possiamo massimizzare il nostro impatto elettorale per garantire che i cittadini che credono nel cambiamento positivo vengano ascoltati in Europa. Quello che ci chiedono è di poter essere rappresentati nelle istituzioni in maniera seria, credibile ed efficace, senza dover assistere a inutili litigi interni.

Cari leader, vi chiediamo di mettere da parte le divergenze e di lavorare insieme per costruire un programma condiviso che affronti le sfide urgenti del nostro tempo: sostenere compattamente la resistenza ucraina contro l’invasione russa; consolidare il sistema economico europeo, mettendo al centro innovazione, ricerca e sviluppo; affrontare la crisi climatica e quella demografica; mettere in campo provvedimenti contro le diseguaglianze economiche; difendere i diritti civili e lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri.

Noi, le nuove generazioni dei partiti liberaldemocratici italiani, siamo pronti a sostenere questa iniziativa e a impegnarci attivamente per la realizzazione di un'Europa più forte, coesa e protagonista nel mondo. Se ancora una volta falliremo nel presentare una risposta credibile, la responsabilità sarà soltanto vostra. Invitiamo tutti i cittadini che condividono la nostra visione di Europa a firmare questo appello e chiedere con noi l'unità delle forze riformiste alle elezioni europee del 2024. E a voi tutti, leader politici: ascoltate questa richiesta che emerge dal basso tra molti attivisti e simpatizzanti, che sono la vera colonna portante dei vostri partiti. Oggi, più che mai, è necessario dimostrare che l'unità e la collaborazione possono superare le divisioni e portare a un futuro migliore. Insieme, possiamo costruire un'Europa in cui la diversità sia celebrata, la giustizia sia la norma e l'innovazione sia al servizio del bene comune.

Rinnoviamo l’Europa, partendo dall’Italia, INSIEME.

I promotori

Elena Buratti, LibDem Europei

Giulio del Balzo, Più Europa

Matteo Brizzi, Italia Viva

Niccolò Luoni, Azione

Silvia Del Greco, LibDem Europei

Riccardo Ferri, Liberal Forum

Nicola Laurora, Comitato Ventotene

Gianluca Parrinello, Yourope

I firmatari

