Il flop del convegno pacifista tra disertori e sparate. E Conte arriva alla fine

Arriva quando nessuno lo sta più aspettando. “Io devo andare. Se vuoi restare qui per Conte sono fatti tuoi”, dice Alfonso Gianni, ovvero colui che ha moderato per più di quattro ore il convegno tenutosi ieri all’interno della biblioteca del Senato per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza insieme alla crème della crème del pacifismo italiano. Così quando l’ex premier del M5s piomba per un rapido blitz, verso le 7, quasi non se l’aspetta: la stanza è semivuota, hanno già tirato via il proiettore. Fa per avvicinarsi al banco ma si accorge che c’è aria di smobilitazione. Allora si appropinqua proprio a Gianni. L’ex parlamentare di Rifondazione comunista ha appena detto che “la globalizzazione dobbiamo cercare di combatterla in ogni sua dimensione, perché si è trasformata in un sistema di guerra”. E ha anche chiesto la “liberazione di Barghouti”. Conte si avvicina a Gianni per sussurargli: “Sono passato per un rapido saluto. Volevo manifestare apprezzamento per la vostra iniziativa”. Resterà nella stanza dove s’è tenuto il convegno per non più di 90 secondi. Poi riscenderà le scale per dire ai pochi cronisti appostati fuori: “Il problema non è tanto una posizione unitaria. Dobbiamo lavorare perché si rafforzino le istanze a favore di un negoziato di pace in entrambi i conflitti”.

