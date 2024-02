Il bicchiere mezzo vuoto di Meloni

A prima vista, ci sarebbe soltanto da esultare. Da due giorni, i dati dell’Istat non fanno altro che riportare numeri particolarmente positivi sull’Italia, numeri che sono pane per i denti di noi ottimisti. Ieri, per dire, l’Istat ha registrato un aumento degli occupati a dicembre piuttosto significativo, segnando un più 456 mila lavoratori rispetto al dicembre precedente (di cui 418 mila a tempo indeterminato). In Germania, a gennaio di quest’anno, per capirci, sono stati registrati 189 mila disoccupati in più rispetto al gennaio del 2023. Due giorni prima, sempre l’Istat ci ha offerto un altro dato incoraggiante. L’ultimo trimestre dell’anno passato, a quanto pare, si è chiuso con un segno positivo, più 0,2 per cento. Smentite dunque le stime degli osservatori che vedevano una crescita zero nel trimestre e confermato che la crescita del 2024 dell’Italia sarà a una quota superiore rispetto alla media europea (la crescita annuale dell’Eurozona è stata dello 0,5 per cento, due decimali in meno dello 0,7 ottenuto dall’Italia) e a una quota superiore rispetto a quella fatta segnare da altri due paesi del G7 come Germania (che ha chiuso il 2023 a -0,3 per cento) e Regno Unito (che ha chiuso il 2023 a più 0,5 per cento).

