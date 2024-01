Fitto striglia i suoi sulla concorrenza

Il segnale che non è possibile forzare la mano con Bruxelles arriva con una lettera ai capigruppo di maggioranza. La firma il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, quello che da più di un anno è impegnato a tessere rapporti di fiducia con tecnici e rappresentanti della Commissione europea, garantendo loro che l’Italia farà tutti i compiti a casa previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. E’ a lui che tocca contenere le fughe in avanti di chi nella sua stessa maggioranza si intesta battaglie per difendere interessi particolari senza curarsi di scucire quello che intanto cuce lui in Europa. L’ultimo caso è tecnico solo in apparenza e riguarda la messa a gara delle concessioni idroelettriche, tra le riforme vincolanti del Pnrr nell’ambito della concorrenza.

