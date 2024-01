I sindaci sfidano Fitto sul post Pnrr. La delusione vale 7 miliardi

Il governo introduce un piano per cercare di spegnere le proteste dei primi cittadini sui fondi del Next Generation Eu. Ma il presidente dell'Anci Decaro critica l'assenza di chiarezza sulle fonti finanziarie e chiede 10 miliardi

Il governo prova a mettere insieme una soluzione che depotenzi la protesta dei sindaci sui progetti stralciati dal Pnrr e punta su un mix di finanziamenti: anzitutto il fondo nazionale complementare al Pnrr, penalizzando i molti progetti in ritardo (si veda il Foglio del 2 gennaio), e una quota più contenuta del Fondo sviluppo coesione (Fsc) per non irritare troppo le regioni governate dal centrodestra che già sulla vicenda del Ponte sullo Stretto hanno fatto sentire quanto siano irritabili. Più la soluzione si avvicina, con l’obiettivo di confluire a fine mese nel “decreto legge Fitto”, più il presidente dell’Anci Decaro alza la voce e fa sentire la propria insoddisfazione verso la soluzione parziale che il governo sta costruendo. “Non ci stanno dicendo da dove prenderanno i soldi”, “Non voglio neanche credere che non ci ridiano i 10 miliardi”, “Il governo non vorrà mettersi contro ottomila sindaci”, ha tuonato Decaro dalle colonne del Corriere della Sera.