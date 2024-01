Dal Pnrr la lotta per le risorse passa al Piano complementare. Salvini è in prima linea 

Si apre già la “fase due” della caccia alle risorse del Pnrr e dintorni, dove i dintorni stanno, in questo caso, per Piano nazionale complementare (Pnc). Sul Pnc si scaricheranno infatti tutte le tensioni viste nei mesi scorsi fra governo, regioni e comuni per i progetti cassati dal Pnrr. Lo fa capire indirettamente il ministro dell’Economia Giorgetti, che, in un’intervista al Sole 24 Ore, dice che da lì, in prima battuta, si cercheranno le risorse per finanziare i progetti stralciati, a partire da quelli sulla riqualificazione urbana e sulle piccole opere. Servono 11-12 miliardi, 2-3 miliardi subito per dare risposta ai lavori appaltati o cantierati.

