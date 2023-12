Con il nuovo Patto di stabilità l'Europa potrà condizionare il bilancio dell'Italia

L'accordo raggiunto all'ultimo Ecofin prevede più flessibilità, ma in cambio Bruxelles chiede il controllo sulla politica economica degli stati

Il recente accordo sul nuovo Patto di stabilità e crescita dà alla Commissione europea un forte potere di indirizzo e monitoraggio sulla politica di bilancio dei paesi ad alto debito in Europa, e ne muterà in modo significativo gli equilibri di finanza pubblica nei prossimi anni. Il compromesso a metà che si è trovato fra l’impostazione proposta dalla Commissione, sotto la regia del commissario per l’Economia Paolo Gentiloni, e le richieste della Germania, sostenute dal ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner, è certamente migliore rispetto alle vecchie regole del Patto di stabilità che si era dovuto congelare durante la pandemia.