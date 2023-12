Sul Patto di Stabilità il Pd ha la stessa linea di Conte anziché di Gentiloni

E’difficile trovare un senso alla politica italiana. Giuseppe Conte, che da premier ha firmato la riforma del Mes, da parlamentare ha votato contro la sua ratifica dicendo alla Camera: “Oggi decidete sul Mes e vi assumete le vostre responsabilità”. Giorgia Meloni, che diceva di usare il veto sul Mes in un “pacchetto” con le altre riforme, firma un accordo sul Patto stabilità che non le piace e subito dopo boccia il Mes. Che da arma negoziale diventa uno strumento per sfogare la frustrazione. Questo è il fronte sovranista-populista di opposizione e di governo. Ma il Pd, che dice di essere un partito europeo ed europeista, non sembra più sensato.

