Il dietrofront di Intel in Veneto “è una sconfitta nazionale”. Parla Carraro (Confindustria)

Doveva essere “la Silicon Valley del Veneto”, parola di Luca Zaia. Doveva essere la riscossa nostrana del microchip, inventato in origine dal vicentino Federico Faggin. E soprattutto, doveva essere un’iniezione di capitale e volano occupazionale da capogiro: 4,6 miliardi di euro e 1.500 posti di lavoro destinati da Intel alle fabbriche specializzate di Vigasio, nel Veronese. Invece niente. Ambizioni in frantumi. È bastata la dichiarazione di Pat Gelsinger, amministratore delegato della multinazionale americana, che a Davos in questi giorni ha gelato i potenziali partner italiani: “Siamo focalizzati sugli stabilimenti in Germania e Polonia”. Spiace. Questione di incentivi, che gli altri paesi sono riusciti a rendere convincenti per l’imprenditoria high tech. Noi semplicemente no.

