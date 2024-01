Perché l'Italia non è un paese per grandi imprese private

Da ArcelorMittal a Intel, perché non qui? Non è solo mancanza di aiuti pubblici, ma un sistema che non va

Un’altra Ilva fuori di qui? Uno dei romanzi più intriganti del duo Fruttero e Lucentini è intitolato “A che punto è la notte”: un thriller a chiave che racconta di un top manager della Fiat il quale segretamente porta all’estero pezzi dell’azienda. C’è dell’imbroglio naturalmente, del lucro personale, c’è un delitto, ma c’è anche la convinzione che non fosse più possibile fare industria nell’Italia di allora: siamo nel 1979, poco dopo l’assassinio di Aldo Moro, quando le Br uccisero Guido Rossa, l’operaio dell’Ansaldo segretario della sezione del Pci. Quel tempo è passato, per fortuna, tuttavia il racconto torna in mente quando si legge che i rajah dell’acciaio, i Mittal, intendono spendere 1,8 miliardi di euro insieme al governo francese per decarbonizzare l’acciaieria di Dunkerque. Perché là e non qua? In realtà, bisogna dire che hanno investito anche all’Ilva in attesa che lo stato azionista facesse la sua parte.