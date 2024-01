L'Ilva e l'Italia delle balle d'acciaio

Quando si parla di Ilva, della ex Ilva, tutto torna. Tutto insieme. Tutto in un unico cocktail tossico. Ambientalismo ideologico, europeismo tafazziano, magistratura populista, sindacato senza visione, politica demagogica, paura del futuro. La storia degli ultimi giorni della ex Ilva ormai la conoscete. Due giorni fa, come sapete, i soci di Acciaierie d’Italia, che gestiscono tra gli altri il più grande stabilimento di acciaio del nostro paese, a Taranto, non hanno trovato un accordo per aumentare il capitale della società. ArcelorMittal, che controlla il 62 per cento di Acciaierie, ha scelto di bocciare una proposta emersa in assemblea, per iniettare nella ex Ilva liquidità pari a un miliardo e 300 milioni, e il governo, che nella ex Ilva è presente attraverso il 38 per cento di Invitalia, lunedì ha invitato l’azionista di maggioranza a farsi da parte, a scendere nel controllo dell’azienda, annunciando di essere pronto a salire fino a una quota tra l’80 e il 60 per cento.

