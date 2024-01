L'azzardo del governo su Ilva, che prepara l'accordo con Mittal

Non ci sarà Giorgia Meloni nell’incontro di lunedì a Palazzo Chigi con Aditya Mittal, ceo internazionale di ArcelorMittal. Diversamente da Giuseppe Conte, che il 22 novembre 2019 accolse personalmente la famiglia Mittal, consegnandogli il suo libro “Impresa Responsabile”. Fu allora che annunciò il ritiro della causa del secolo e la possibilità di un’intesa tra lo stato e la multinazionale dell’acciaio. L’accordo andò in fumo. Così lunedì ridiscuteranno con l’azienda il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Raffaele Fitto, Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti. Che a riguardo non dicono una parola. Del resto, pur essendo il primo e più importante dossier da affrontare, nella conferenza stampa di inizio anno il futuro dell’Ilva non ha trovato spazio. Persino i sindacati metalmeccanici convocati a Palazzo Chigi hanno detto di non avere ancora nessun documento, riferendosi ai famosi patti parasociali firmati proprio durante il governo Conte e tenuti segreti, nonostante sarebbe bastata una semplice interrogazione parlamentare per renderli pubblici. Ed è in quei patti che si nasconde il tranello che terrorizza il ministro Fitto e frena i sindacati: da una parte l’accordo che porterebbe i libri contabili in tribunale, con un contenzioso soccombente per lo stato e vessatorio per le sue casse, dall’altro i veri patti su esuberi e cassa integrazione. Partiamo da qui.

