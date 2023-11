Meloni, che si vanta di aver abolito il Rdc, a Taranto usa il metadone della cassa integrazione

Non solo il Reddito. Anche l'ammortizzatore sociale è un sussidio che avrebbe senso usare in maniera limitata. Ma per quel che riguarda l'ex Ilva oramai il governo ne fa un uso strutturale

Taranto. “Il reddito di cittadinanza era una sorta di vitalizio da percepire dai 18 anni fino alla pensione. La povertà non si combatte con l’assistenzialismo, la porta della dignità di un uomo è il lavoro”, disse Giorgia Meloni alla Camera quando il suo governo ha abolito il “metadone di stato” introdotto dal Movimento 5 stelle. Ma il reddito di cittadinanza non è l’unica forma di sussidio a vita che c’è in Italia. Esiste anche la cassa integrazione straordinaria (Cigs), che nata come ammortizzatore a tempo, in alcune aree di crisi e per alcune aziende, viene prorogata in deroga senza soluzione di continuità, fino al prepensionamento. In questo caso però il governo Meloni non lo considera un “metadone di stato”.