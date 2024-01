Chi ha demolito l'Ilva. Storia di un gran disastro che nessuno ha voluto vedere 

Non se n’è fatta una giusta da quando nel 2012 i magistrati hanno tolto per la prima volta all’Ilva la gestione degli impianti (un anno dopo verranno estromessi i Riva). Adesso poi si rischia di commettere altri sbagli o di coltivare altre illusioni. Nazionalizzare subito, via i Mittal, dicono i sindacati. Ma, a parte il fatto che sono proprio i Mittal a volersene andare dall’Italia e anche dall’Europa dei lacci e lacciuoli, che cosa se ne farà lo stato una volta diventato di nuovo padrone? Dal gran parlare, dal fiume di parole e di chiacchiere, non emerge uno straccio di strategia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE