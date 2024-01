Sceneggiata Ilva: ora il governo vuole fare causa a Mittal

Si è tenuto l’incontro atteso a Palazzo Chigi tra il governo e Adytha Mittal, ceo della multinazionale francoindiana dell’acciaio. Assente Giorgia Meloni, che invece presenzierà a quello con i balneari. E questo basterebbe a spiegare il declino industriale del paese. Il tavolo Ilva si è chiuso con una rottura tra le parti. La presidenza del Consiglio ha comunicato il rifiuto del socio privato a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale, di 320 milioni, utile per concorrere all’aumento al 66 per cento della partecipazione del socio pubblico, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva. ArcelorMittal non riteneva congrua la ricapitalizzazione da 1,3 miliardi richiesta dal governo, e un ulteriore investimento a fronte della perdita della maggioranza, a cui invece non si è mai opposta. La rottura si è delineata con l’incarico del governo a Invitalia di assumere le decisioni conseguenti, attraverso il proprio team legale. Siamo alla minaccia della seconda “causa del secolo”.

