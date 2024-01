Zucconi (FdI): “Su ambulanti e balneari andremo fino in fondo. Meloni non ha cambiato idea”

"Massimo rispetto per Mattarella, ma il ddl sulla Concorrenza ora è legge", dice il deputato. Che per tutelare i commercianti propone di fare come con le concessioni marittime: dimostrare che non c'è scarsità di risorse. "Non possiamo accettare che l’Ue imponga ingiustizie”

In questa rincorsa tra i partiti di maggioranza per proteggere le concessioni da mettere a gara Fratelli d’Italia non vuole restare indietro. A costo di andare allo scontro con Bruxelles. Ma la grammatica è importante e allora il deputato meloniano Riccardo Zucconi, già “balnearista” della prima ora, ci tiene a precisare che “le osservazioni del capo dello stato vanno ascoltate con massimo rispetto”. Difficile negare che i rilievi mossi da Sergio Mattarella nella missiva inviata martedì a governo e Parlamento siano stati scritti in punta di diritto. Sarà che il contestato articolo sugli ambulanti del disegno di legge sulla Concorrenza sia davvero fuori dai ranghi costituzionali ed europei? “La norma è di buon senso. E se da una parte, nella lettera di Mattarella, c’è la sottolineatura di alcune potenziali questioni normative di contrasto, dall’altra il disegno di legge è stato promulgato: se il presidente avesse voluto non avrebbe apposto la firma”, dice Zucconi, in barba agli impegni presi con il Pnrr di cui fa parte la legge annuale sulla concorrenza, promulgata per questo “con sollecitudine”.