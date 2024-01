Su ambulanti e balneari è il caos: tutte le sentenze e le leggi che si contraddicono

La proroga delle concessioni per gli stabilimenti marittimi e per i commercianti crea confusione tra i comuni, invitati dall'Antitrust a disapplicare le norme nazionali in favore della direttiva Bolkestein. Il governo intanto nicchia

Il giorno dopo il richiamo alle Camere da parte di Sergio Mattarella sulla proroga delle concessioni degli ambulanti contenuta nel ddl Concorrenza – con un riferimento esplicito del capo dello stato al precedente monito di febbraio sui balneari – l’unica certezza è che per ora la situazione nei due settori è avvolta nel caos. Da una parte c'è la linea ribadita dal Quirinale, con i riferimenti alle sentenze che si rifanno alla direttiva europea Bolkestein e che prevedono la messa in gara delle concessioni, dall'altra quella tenuta sin qui dal governo, in favore di una proroga che ha creato un contesto fortemente disomogeneo. In mezzo ci sono i comuni che si muovono in ordine sparso, accodandosi ora all’uno ora all’altro provvedimento. È lo stesso presidente della Repubblica, con il riferimento di cui sopra, ad aver acceso un faro sulla cornice confusa, sollecitando “a breve” delle iniziative “indispensabili” per rimettersi in riga con l’Europa. Ma anche per uscire dalla confusione degli ultimi mesi, in cui si sono sovrapposti pareri fra loro contraddittori.