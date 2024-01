La promozione di Vattani è un cortocircuito per la destra anti amichettismo

La notizia della promozione di Mario Vattani da ministro plenipotenziario ad ambasciatore di grado, massimo traguardo nella carriera diplomatica (ne sono 25 in tutto), non sarà “amichettismo” come si usa dire per la sinistra, ma forse c’è un po’ di “familismo”, visto che si tratta del figlio dello storico ambasciatore e potente segretario generale della Farnesina Umberto Vattani. Oppure di “cameratismo”, dato che parliamo di un noto simpatizzante di estrema destra, già membro di una band fascio-rock nonché capolista alle elezioni politiche con la Destra di Francesco Storace. E se Giorgia Meloni ha dichiarato che con la destra al governo “non c’è più bisogno della tessera del Pd per lavorare”, certamente familismo e cameratismo aiutano.

