Sangiuliano e Mollicone puntano il Piccolo di Milano per Sylos Labini

Roma. Mangiano teatri e ingolfano tribunali. Il sipario è la loro torta sacher. Sono i locandieri di Meloni. C’è il ministro della Cultura, lo strappamicrofoni, Sangiuliano, mentre il patriota Mollicone è il teorico dell’alternanza culturale, uno che saluta con la sigla: “Con gli auspici della presidenza della Commissione Cultura”. Dice Meloni, da Nicola Porro, a Quarta Repubblica, che “il tempo dell’amichettismo di sinistra è finito”. Ora c’è infatti l’amichettismo di destra con tre zollette di sinistra. A Roma, per affidare il teatro Argentina a Luca De Fusco, hanno organizzato il blitzkrieg con Danilo Del Gaizo, il vicepresidente del cda, ex avvocato dello stato, amico di De Fusco, a sua volta amico di Gianni Letta. A Napoli, al Teatro San Carlo, stavano per mandare l’ex ad Rai, Fuortes, sempre amico di G. Letta e di Bettini, che è amico pure di Giuseppe Conte e di De Fusco. La nomina di Fuortes, a Napoli, è finita di fronte alla Consulta. A Roma, il sindaco, Gualtieri, ha già detto che impugna. A Milano, gli amichetti della premier puntano al Piccolo di Strehler, già prenotato per il dannunziano Edoardo Sylos Labini. Non si può dire che la destra stia occupando la cultura. Neppure lo sa fare. Dei locandieri della premier finiscono per occuparsene giudici, tribunali del lavoro, Consulta, la trilogia della magistratura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE