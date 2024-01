Chi fugge, chi resta e chi cambia se nel gruppo Ecr s'affacciasse davvero Orbán

Strasburgo. Orbán sì o Orbán no?, questo è il quesito che assilla la dirigenza di Ecr, il partito europeo di Giorgia Meloni, a pochi mesi dalle elezioni europee che dovrebbero vedere la premier italiana sbancare le urne e atterrare a Bruxelles con un super delegazione da oltre 30 eurodeputati. Prima di dare una risposta all’ungherese però bisogna capire come sarà l’Ecr del futuro a trazione meloniana. Il partito dovrà scegliere se distinguersi dai colleghi sovranisti di Identità e democrazia, in cui abitano Lega, Marine Le Pen e AfD, e provare a entrare in una maggioranza europea, magari sostenendo un secondo mandato di Ursula von der Leyen, oppure rimanere barricadero per un'altra legislatura diminuendo le chance di ottenere le posizioni che contano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE