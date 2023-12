Sul patto di stabilità Giorgetti fa il falco, Meloni punta allo slittamento

Bruxelles, dal nostro inviato. Atreju chiama, Bruxelles risponde. In mezzo c’è il nuovo Patto di stabilità, con una riunione straordinaria dell’Ecofin mercoledì prossimo. La notizia che rimbalza qui, quando Giorgia Meloni lascia il Palazzo Europa al termine del Consiglio, l’ha data il ministro Giancarlo Giorgetti di prima mattina alla festa di Fratelli d’Italia. “Io non ho niente contro le videoconferenze – dice il titolare dell’Economia – ma che io vada a chiudere un accordo che condiziona l’Italia per i prossimi 20 anni in videconferenza anche no, grazie. Forse un’Ecofin in presenza potrebbe essere più opportuno”. Se Giorgetti sarà consequenziale rispetto a queste dichiarazioni, da mandare a memoria, l’Italia metterà il veto seppur provvisorio. Altrimenti la sortita del numero due della Lega sarà derubricata a marcia indietro, e non sarebbe un fatto inedito. Poi appunto c’è la premier che dà una versione molto più rassicurante sulla decisione finale. Domanda secca: quanto è verosimile un veto italiano? “Io non penso che sia impossibile oggi trovare un accordo, penso che alla fine si possa e si debba trovare. Ma non potrei dire che lo abbiamo già trovato”. Ovviamente ci si chiede quanto le due uscite, quelle di Giorgetti e Meloni, siano state concordate e pianificate in una divisione di ruoli e parti in commedia. In mezzo c’è una decisione da prendere: sì o no?

