Altro che ministri, ad Atreju la notizia è Andrea Giambruno

Sarà grandiosa, ma quanto è noiosa quest’Atreju di governo. Per fortuna c’è Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier è l’ospite inatteso che scompagina le carte degli organizzatori. Giorno due, sotto Castel Sant’Angelo, un sole da tintarella filtra senza schermo attraverso il tetto trasparente della mega tensostruttura che ospita la grande sala Emanuela Loi. Le auto blu parcheggiano a fianco del castello. Roccella, Sangiuliano, Giorgetti, Calderone, Nordio, Valditara, Casellati, Mantovano, La Russa. Uno a uno sfilano ministri e potenti del governo Meloni. Intorno all’una, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano strilla: “Qui vogliono imporci la dittatura del politicamente corretto!”, subito dopo parte ‘Povera patria’ e la voce di Franco Battiato intona: “Tra i governanti quanti patetici e inutili buffoni…”. L’effetto è piuttosto straniante: la festa corsara degli eterni oppositori si è trasformata in party in doppiopetto, in autocelebrazione di governo, e, dunque, anche Battiato stona. Il ministro Giancarlo Giorgetti, relegato nella minore sala Mattei per lasciare il palco principale a Sangiuliano, prova a placare la fame di titoli dei cronisti. Il nuovo patto di stabilità? “Ci sono scarse possibilità di arrivare a un accordo all’Ecofin della prossima settimana, vogliamo ancora trattare”.

