Ad Atreju spunta Giambruno: il saluto con Arianna e la sorpresa dello staff

La presenza di Andrea Giambruno ad Atreju non se l'aspettava nessuno. E invece il giornalista Mediaset, ex compagno della premier Giorgia Meloni, ha fatto visita nel pomeriggio alla kermesse organizzata a Castel Sant'Angelo, a Roma, Cogliendo di sprovvista gli stessi organizzatori e parlamentari di Fratelli d'Italia, che non erano stati avvertiti della sua presenza. Giambruno è stato accolto dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che lo ha scortato nella sala Loi, dove l'evento organizzato da Fratelli d'Italia stava proseguendo con il programma della seconda giornata. Lì ha incontrato nel pubblico Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile organizzazione del partito, con cui ha avuto un saluto cordiale. Per essere sottratto alla schiera di giornalisti e operatori presenti, come scrive il Messaggero, Giambruno è stato fatto passare in una zona riservata dietro il palco dove poco dopo sono stati visti entrare anche Arianna Meloni, sorella della premier e il ministro Francesco Lollobrigida.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Come abbiamo raccontato sul Foglio, negli ultimi giorni si sono distesi i rapporti tra il giornalista e Mediaset, che dopo la diffusione di una serie di fuori onda considerati poco opportuni aveva favorito l'allontanamento di Giambruno dalle telecamere, alla cura del programma "Diario del giorno" ma senza conduzione. Negli scorso giorni ha avuto un colloquio con il presidente del Biscione Pier Silvio Berlusconi. E starebbe abbandonando l'idea di fare causa all'azienda, dopo la diffusione degli audio.