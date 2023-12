Meloni ad Atreju tra Abascal e le assenze del Ppe. Possibile la presenza di Sunak

Come ogni pattinata che si rispetti, per Giorgia Meloni l’Atreju di quest’anno sarà tutto un esercizio di equilibrio. La pista c’è già: è stata allestita sotto Castel Sant’Angelo. In pieno spirito natalizio. E “attrarrà anche chi non è interessato alla politica”, dicono in FdI. La premier alla vigilia di questa edizione è come se fosse stretta da una parte dalla presenza del leader di Vox Santiago Abascal che ha appena chiesto per il premier spagnolo Sanchez una nuova piazzale Loreto. Dall’altra deve fare i conti con la completa assenza – per ora – di esponenti dei Popolari europei se si eccettua Antonio Tajani. Non il miglior viatico per la famosa alleanza o quanto meno un intensificarsi del dialogo col Ppe in vista delle europee. Scriviamo “per ora” perché nella conferenza stampa di presentazione del “Natale dei conservatori” sono state prospettati tre ospiti di cui non si conosce ancora l’identità. Il più indiziato è il premier britannico Rishi Sunak, mentre sembra essere esclusa la presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “L’altro è Giambruno?”, scherza qualcuno a margine della conferenza stampa. Notando la completa assenza di giornalisti Mediaset a cospetto di una presenza molto folta di esponenti di TeleMeloni (Vespa, Corsini e Mellone saranno in primissimo piano a moderare gli incontri).

