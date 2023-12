Da Spalletti a Paola Concia, da Sunak a Edi Rama: gli ospiti di Atreju

Ecco gli ospiti della festa di Fratelli d'Italia, in programma da giovedì a domenica a Roma

Sunak ed Edi Rama. Niente Zelensky né Ursula von der Leyen. Luciano Spalletti, quota mondo pallonaro (anche Roberto Mancini fu protagonista dell’edizione di due anni fa). E poi Paola Concia, fresca epurata dal ministro Giuseppe Valditara, pronta a duettare con la ministra Eugenia Roccella. Sono gli ospiti più importanti dell’edizione di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia al via da giovedì a domenica a Castel Sant'angelo a Roma. Giorgia Meloni chiuderà domenica. Non ci saranno i leader del Pd, Elly Schlein, e del M5S Giuseppe Conte. Attesi Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Quella di Atreju è "una festa di confronto, di parte non di partito, cerchiamo di confrontarci con chi ha idee diverse, sin dal '98 lo abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato il confronto, a volte aspro, a volte punti trovando punti incontro: i nostri saranno confronti a prescindere dalle appartenenze", dice il coordinatore di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che oggi presenta il programma della convention in via della Scrofa.