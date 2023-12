"Schlein e Conte? Scelgano il nuovo federatore della sinistra con le primarie". Parla Arturo Parisi

ll centrosinistra scalda i motori sul salario minimo, con dualismo Conte-Schlein. Si impone un tema: che cosa fare in prospettiva? “Diciamo pure ‘il’ tema!”, esclama Arturo Parisi, ex ministro prodiano e cofondatore del Pd: “Senza un futuro condiviso”, dice, “l’azione di opposizione non può non ridursi che a una serie di episodi che vedono i partiti di minoranza tanto meno divergenti quanto più essa è frontale, pregiudiziale e ideologica. Tutto fuorché l’alternativa della quale ha bisogno l’Italia. Senza un’ispirazione che riesca a tenere insieme Pd e 5Stelle, perfino la locuzione ‘centrosinistra’ è nome vano. Se penso alla mia personale battaglia per il superamento del trattino tra centro e sinistra, mi viene da sorridere. Provino ora Giuseppe Conte ed Elly Schlein a concordare chi di loro è centro e chi sinistra. Siamo proprio finiti in un tempo diverso: senza ‘centrosinistra’ e senza ‘centro trattino sinistra’”.

