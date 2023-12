Il nuovo Ulivo, l'idea del “federatore”, il nome di Gentiloni. Parlano Castagnetti e Fioroni

“Dopo le Europee bisognerà costruire un nuovo Ulivo”, ha detto qualche giorno fa Pierluigi Castagnetti, ex ministro, ultimo segretario del Ppi, già parlamentare ed esponente della Dc e del Pd, nel corso di un convegno all’Istituto Luigi Sturzo. Nuovo Ulivo, dunque, ma come e con chi? ci si domanda a sinistra, dove, da qualche giorno, nell’area non schleiniana del Pd, c’è chi pensa in prospettiva a Paolo Gentiloni per il ruolo di futuro “federatore” e chi, come l’ex premier e leader di Iv Matteo Renzi (oltre a qualche dirigente pd), sembra pensare al sindaco di Milano Beppe Sala.

