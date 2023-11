La premiership senza poteri del premier, pasticcio all'italiana

Un amico e maestro come Angelo Panebianco ha cercato ieri nel Corriere di ragionare a fil di logica sull’elezione diretta del presidente del Consiglio. Ha posto questioni in effetti dirimenti un poco a tutti i soggetti che contano della politica italiana, in particolare alle opposizioni democratiche e di sinistra. Vi sta bene – ha domandato – lo scopo di rafforzare i poteri del capo dell’esecutivo, e con essi la stabilità dei governi? Forse siete in disaccordo sul mezzo, cioè un disegno di riforma costituzionale minimo, che lascia invariati alcuni poteri del Quirinale (il capo dello stato scioglie le Camere quando intervenga una crisi irresolubile altrimenti, anche se perde una capacità molto formale di nomina del premier, che è eletto direttamente, cosa che nella sostanza già è nelle cose quando vince una coalizione che ha un leader o una leader).

