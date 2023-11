Lega irritata per la riforma costituzionale che parte dal Senato. E sempre più tiepida sul referendum

Che non abbiano alcuna intenzione di fare uno sforzo in più, lo prova il fatto che dalla Lega abbiano dedicato alla riforma costituzionale poche righe di commento. Lo stesso Matteo Salvini in conferenza stampa, al termine del Cdm della scorsa settimana, si è limitato a legare il premierato alla legge sull’autonomia, “che è ancora più importante”, parlandone per alcuni secondi, prima di arrivare a disquisire di tutt’altro: disabili e danni alle infrastrutture dopo l’alluvione in Toscana. E allora dalle parti di Palazzo Chigi è maturata la decisione dell’altro giorno: facciamo partire l’iter della riforma costituzionale dal Senato. Ovvero nel ramo del Parlamento in cui è già incardinato il progetto sull’autonomia. Nella stessa commissione Affari costituzionali a cui mancano un paio di articoli e la quantificazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep) per il testo definitivo. Così che l’avanzamento in parallelo dei due dossier sconsigli al Carroccio di metterci quel sovrappiù di inerzia per far caracollare una riforma in cui, in fondo, non ci credono granché. Non è una loro priorità. Non lo nascondono neppure.

