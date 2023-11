Basta sudditanza della politica. La magistratura non si cambia rilasciando interviste ai giornali

Eugenio Albamonte è un pubblico ministero, già capo dell’Associazione nazionale magistrati, della corrente di Area che in congresso si dice esterrefatta della pretesa che i magistrati siano considerati dei burocrati. Infatti Albamonte stabilisce così la sua equivalenza costituzionale tra magistratura e potere legislativo: alla domanda su come giudichi l’idea di un test psico-attitudinale di reclutamento per i magistrati, come per i piloti di aereo e per i poliziotti, il pm risponde su Repubblica: “Come reagirebbe la politica se io oggi proponessi un identico test per candidarsi in Parlamento?”. Non lo sfiora la realtà, una realtà costituzionalmente garantita come l’indipendenza della magistratura. Non pensa all’ovvio, all’evidente, all’irrecusabile: il magistrato è un funzionario incaricato di applicare la legge e viene scelto tramite concorso, ha un diritto e un dovere di indipendenza che gli è garantito e imposto dalle scelte delle istituzioni rappresentative ed è incardinato in Costituzione proprio perché deve essere solo “la bocca della legge”, perché deve essere e apparire imparziale, mentre l’eletto in Parlamento è un cittadino che esprime la democrazia dei partiti e dei movimenti, l’elezione popolare è il suo unico possibile test, e può essere parziale, conflittuale, senza limiti politici né vincolo di mandato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE