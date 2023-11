L'attacco di Crosetto alle toghe infastidisce Forza Italia

E’ con disorientamento, ma soprattutto con una certa dose di fastidio che i parlamentari di Forza Italia hanno accolto le parole del ministro Crosetto sulla magistratura (“Mi raccontano di riunioni di una corrente su come fermare Meloni”). Un paradosso, a prima vista, se si considerano le numerose critiche rivolte negli ultimi anni dal partito fondato da Silvio Berlusconi contro le toghe politicizzate. Eppure nel mirino degli esponenti azzurri c’è una contraddizione piuttosto evidente nell’operato della maggioranza meloniana in materia di giustizia: “Ma come, prima rinviate tutte le proposte di riforma della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere, e poi denunciate il rischio di interventismo dei magistrati? Ma allora riformatela questa magistratura”, afferma al Foglio, in via confidenziale, un colonnello di Fi rivolgendosi direttamente agli alleati meloniani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE