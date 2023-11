Voto maggiorato e lista del Cda. Cosa non va del ddl Capitali e come la Camera può migliorarlo

Il Senato ha licenziato in prima lettura il disegno di legge Capitali. La palla passa alla Camera dei Deputati e non è escluso che ci possano essere correzioni. Considerati alcuni criticabili emendamenti approvati dal Senato, un supplemento di riflessione sarebbe auspicabile. Tre punti toccati dal Senato sono degni di nota. Il primo riguarda la disciplina delle azioni a voto multiplo e maggiorato e presenta aspetti poco coerenti con l’obiettivo di attrarre investitori nelle società italiane. Il secondo, sulle liste del consiglio, ha effetti diametralmente opposti all’obiettivo perseguito dal governo nel proporre il ddl Capitali, ossia quello di rendere più competitiva la piazza finanziaria italiana semplificando e sfoltendo le regole. Del terzo, infine, che concede al governo un’amplissima delega per rivedere la disciplina dei mercati finanziari con l’obiettivo appena indicato, va segnalato il rischio che le lobby più forti, già efficacemente attivatesi in Senato, ottengano norme di favore in sede di esercizio della delega, a danno degli interessi di lungo periodo del nostro mercato finanziario.

