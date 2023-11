Il governo inizia a vendere Mps, ma a pezzi

La privatizzazione del Monte dei Paschi parte a pezzi. Il Mef ha infatti annunciato di aver messo sul mercato il 20 per cento di Mps con una procedura accelerata di raccolta ordini attraverso un consorzio di banche (BofA, Jefferies e Ubs). Se l’operazione andasse in porto, il Mef scenderebbe dal 64 al 44 per cento incassando 7-800 milioni, stando alle valutazioni attuali. Con questa mossa, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lancia un messaggio principalmente a Bruxelles e ai mercati, per dire che il governo italiano intende fare sul serio.

