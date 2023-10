Come Unicredit, anche Intesa non paga la tassa sugli extraprofitti

Dopo Unicredit anche Intesa Sanpaolo sceglie di non pagare allo stato l’imposta sugli extraprofitti e di rafforzare il patrimonio della banca destinando a “riserva non distribuibile” una somma poco superiore a 2 miliardi di euro. In particolare, il consiglio di amministrazione che si riunito ieri ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio 2023, la destinazione a riserva di 2 miliardi e 69 milioni calcolati sulla base della potenziale imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse ottenuto quest’anno a livello di gruppo pari a 828 milioni di euro e moltiplicato per 2,5, così come prevede la legge in alternativa al pagamento.

