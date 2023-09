Stato e banche: come dimenticare gli extraprofitti senza perdite per l'erario

Che la tassazione dei cosiddetti extraprofitti bancari fosse – per come era stata formulata – una discreta sciocchezza era noto (del resto, come già segnalato, bastava domandarsi chi l’avesse suggerita per primo per capirlo). Lo abbiamo scritto su queste colonne e lo ha chiarito, recentemente, la Banca centrale europea. Ed è inutile, a questo punto, tornare sui diversi motivi alla base di questa valutazione. Guardando in avanti, la questione da affrontare e risolvere è, a questo punto, soprattutto una: come garantire all’erario il gettito su cui lo stesso erario aveva fatto conto senza dar luogo agli effetti negativi della norma attuale segnalati da tanti. Effetti negativi che derivano – non me ne vogliano gli interessati - dalla presunzione di poter saltare a piè pari la conoscenza del comparto bancario e dei suoi bilanci nel momento in cui si disegnava una imposta per lo stesso.

