Marina Berlusconi critica il governo: "Grandi perplessità sulla tassa sugli extraprofitti"

La presidente di Fininvest sul prelievo alle banche: "Per come è stato approvata, la norma rischia di rendere il paese meno attrattivo per gli investitori esteri". Poi le rassicurazioni sul sostegno della famiglia a Forza Italia. E sulla politica: "Non mi candido"

"Ho apprezzato e ritenuto positive molte misure del governo Meloni, devo dire che tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti alle banche. Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare la grandi perplessità che ho sia sul metodo che sul merito". A margine dell'assemblea di Confindustria, la presidente di Fininvest Marina Berlusconi non nasconde i dubbi sul provvedimento attraverso cui l'esecutivo proverà a raccimolare un tesoretto in vista della legge di Bilancio. Considerazioni che in parte ricalcano quelle già espresse dalla Bce negli scorsi giorni.

"Non mi piace il termine extraprofitti, lo trovo fuorviante e anche demagogico", ha detto la figlia del Cav., domandandosi: "Chi stabilisce quando un profitto è extra e quando normale? Se è extra in che misura lo è?". Per questo si augura "che il Parlamento possa riformulare la norma rendendola più equilibrata". E proprio in questo senso, ieri Forza Italia ha presentato degli emendamenti al decreto. Inoltre, ha detto ancora Marina Berlusconi, "ho visto che sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità. Per come è stato approvato rischia di rendere il paese meno attrattivo per gli investitori esteri".



Per Marina comunque, al netto degli extraprofitti, Palazzo Chigi sta facendo un buon lavoro: "Ho apprezzato molto l’approccio responsabile del governo e di Giorgia Meloni, sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera. Sono passati solo 11 mesi, restano ancora 4 anni, la legislatura è ancora lunga e ha tante sfide e problemi da affrontare, è anche presto per dare un giudizio compiuto. Va anche tenuto presente che il governo si è trovato ad affrontare una situazione economica complicata" ha spiegato. Quanto a Forza Italia, infine, e all'impegno della famiglia nel partito, Marina ha confermato la stima per Tajani, assicurando: "Abbiamo sempre dichiarato che rimarremo vicini al partito. E’ una questione di amore e di rispetto nei confronti del nostro papà". Per quel che riguarda un possibile impegno in prima persona, ha smentito: "Non mi candido, sto bene in Fininvest".