La Bce dice no al prelievo sugli extraprofitti bancari e avverte: il rischio è sistemico

La presidente dell'istituto di Francorforte mette in fila tutti le criticità dell'imposta voluta dal governo per raccogliere 2,5 miliardi. La lettera al governo

La tassa sugli extraprofitti delle banche è dannosa per l’intera economia del paese e ne mina la stabilità finanziaria. Si potrebbe riassumere così il senso della bocciatura da parte della Banca centrale europea di uno dei provvedimenti più discussi del governo Meloni. Una “tassa giusta”, come l’ha definita il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, pur riconoscendo che è stata comunincata male ed migliorabile nella formulazione. Ma giusta per chi? Per l’esecutivo che in questo modo ottiene risorse per una manovra economica che risente della classica coperta corta? Ma se passassero le modifiche a cui Palazzo Chigi sta lavorando (compresa la deducibilità fiscale) il gettito si ridurrebbe a 1,5 miliardi rispetto all’ultima previsione di 2-2,5 miliardi, secondo le stime di alcuni analisti.