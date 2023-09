Così la tassa sugli extraprofitti diventa un ostacolo per l'accesso al credito

Per colpire le banche, il governo rischia invece di colpire cittadini e piccole e medie imprese. La necessità di rivedere la norma al più presto

Il credito alle imprese italiane è da almeno sei mesi in forte diminuzione (quasi -4 per cento su base annua a luglio). L’incremento dei tassi per combattere l’inflazione ha depresso la componente di domanda di credito da parte delle imprese fin da febbraio 2023 e sta iniziando a ridurre anche la domanda di credito da parte delle famiglie.