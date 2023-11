Tim, Ita, Mps. Perché la credibilità dell'Italia si gioca sul futuro dei capitali coraggiosi

Per l’Italia è l’ora dei capitali coraggiosi? Giancarlo Giorgetti è ottimista ma è anche preoccupato. E’ ottimista rispetto al fatto che l’Italia possa essere coerente con le promesse fatte in questi giorni ai mercati, ottenere nel 2024 una crescita superiore rispetto alle stime di Fondo monetario e Commissione europea, ma è preoccupato rispetto a tutte le incognite di fronte alle quali si trova oggi il nostro paese. Incognite interne, legate alle richieste esose che i partiti hanno presentato in questi giorni al ministro dell’Economia sul terreno della manovra. Incognite esterne, legate ad alcuni dossier cruciali sui quali nei prossimi giorni si misurerà la capacità del governo di fare quello che Giorgetti ha promesso ad alcuni funzionari delle agenzie di rating incontrati in questi giorni, con queste parole: “Questo governo farà quello che i nostri predecessori non sono riusciti a fare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE