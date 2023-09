Tutte le panzane alla base della tesi sovranista per cui Bruxelles vuole sabotare Ita e Lufthansa

Complotto made in Ita. Meloni agita congiure, ma non forza con la Commissione europea. L’irritazione tedesca

Dunque, le cose starebbero così: la Commissione europea, cioè von der Leyen, soggiogata da AirFrance, cioè da Macron, sabota la fusione tra Ita e Lufthansa per fare un dispetto a Roma e a Berlino, cioè a Meloni e a Scholz. È certo il più inverosimile, tra i tanti inverosimili complotti partoriti dalle migliori menti del sovranismo italico. Che tuttavia, e non sarà un caso, non osano fare la mossa che da sola varrebbe a smontare l’intrigo ordito ai loro danni.