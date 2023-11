Tim a Kkr: la sfida italiana a Vivendi e alle tlc europee

Il principale azionista promette battaglia legale contro la decisione del cda e il titolo scivola in Borsa. Con il piano del fondo americano, Telecom sarà il primo ex monopolista a sperimentare la strada della scissione e della vendita della rete per affrontare il problema del debito

La decisione del cda di Tim di accettare l’offerta del fondo americano Kkr per la rete telefonica con l’obiettivo di dar vita a una nuova società in cui il Mef sarà azionista con un ruolo strategico rappresenta una sfida del sistema Italia al gruppo mediatico francese Vivendi che del gestore telefonico è il principale azionista con il 23,75 per cento. Una sfida senza precedenti a cui Vivendi ha risposto che userà tutti i mezzi legali a sua disposizione per contestare questa decisione. A queste parole è seguita non solo la contro replica secca del cda di Telecom, che ha affermato che la decisione di accettare la proposta di Kkr era di “sua competenza esclusiva”, ma anche le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale ha detto che certamente Vivendi ha i suoi diritti che potrà fare valere nelle sedi opportune ma che “il progetto è quello”.