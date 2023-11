Tim cede a Kkr la rete fissa per 22 miliardi. Vivendi annuncia battaglia

Se l’offerta “alternativa” della cordata Merlyn per Telecom Italia ha avuto un merito è stato quello di rendere ancora più visibile la fondatezza e la solidità della proposta del fondo americano Kkr a cavallo di un weekend di fuoco al termine del quale, ieri sera, il cda dell’ex monopolista telefonico ha deliberato di cedere la sua rete fissa per un controvalore di 22 miliardi di euro. Al dunque, il sistema Italia ha fatto quadrato intorno all’operazione che salva Tim dalla voragine di oltre 25 miliardi di euro di debito evitando di farsi fuorviare da un gruppo di investitori che si è fatto avanti all’ultimo secondo (Merlyn) tentando (parole testuali) di “invertire la narrazione secondo cui o si vende la rete o Tim fallisce”. Un’idea suggestiva, ma si dà il caso che, alla prova dei fatti, né questa cordata né altri hanno dimostrato di disporre di risorse e mezzi per dare una nuova prospettiva a Telecom come ha fatto Kkr, il quale, dopo una proposta di opa andata a vuoto nel 2022, ha ricostruito con il Mef un rapporto di reciproca fiducia da cui è stata partorita l’operazione approvata ieri sera. Praticamente, quello che non è stato possibile realizzare durante il governo Draghi, si è concretizzato durante l’esecutivo di Giorgia Meloni, sotto la regia di Giancarlo Giorgetti, quando i tempi sono diventati maturi per accettare l’idea che scorporare la rete da Telecom per creare una nuova società con un investitore internazionale, di cui il Mef sarà azionista di minoranza (20 per cento) ma rilevante e in grado di svolgere un ruolo strategico, non è una “svendita” ma un’operazione sensata non solo dal punto di vista finanziario.

