Assenze e rinvii: perché è l'Europa il punto più debole del governo 

Il punto più debole del governo Meloni è il suo rapporto con l’Europa. Il bagaglio culturale della destra è tradizionalmente intriso di scetticismo verso l’integrazione europea e in più crede nell’assoluto primato della politica. In politica interna e in politica estera, al di là della facciata, non c’è un vero tentativo di compromesso con altre istituzioni o attori sociali, bensì una volontà di imporsi in virtù del consenso elettorale diretto tra leader e popolo. Il tutto è pubblicamente rivendicato come differenza dai governi precedenti che invece vivevano di compromessi, a iniziare dalla loro nascita parlamentare e non elettorale. Tutto quello che Meloni fa in Europa è determinato dal pensiero che magari lei, il suo partito, conteranno di più nella prossima Commissione europea piuttosto che in questa. O perché i suoi voti conteranno per la rielezione di Von der Leyen o perché comunque il suo successo elettorale a giugno la renderà più forte nei confronti degli altri capi di governo attuali. Il ragionamento è che Meloni ha una maggioranza solida e quindi presumibilmente durerà cinque anni mentre Macron e Sholz saranno indeboliti dai risultati elettorali; Sanchez con la sua azzardata alleanza coi separatisti catalani per fare il nuovo governo rischia di fare un brutto risultato alle elezioni europee. A Meloni conviene rimandare tutte le decisioni in Europa fino al prossimo Parlamento, fino alla prossima Commissione. (Nel frattempo si coltiva una improbabile alleanza coi paesi africani nel “piano Mattei”, improbabile finché vissuta quasi come alternativa alla partecipazione al cerchio stretto dell’Ue a trazione franco-tedesca.)

