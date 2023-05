Dilemma europee 2024 per la Lega: cercare l'alleanza con i popolari o rimanere con l'Afd?

A via Bellerio si confrontano le due linee. Salvini ascolta, una decisione ancora non c'è, ma se andasse in porto l'alleanza popolari-conservatori il Carroccio rischierebbe di rimanere a destra in una posizione minoritaria

“Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. E’ un dilemma morettiano quello che agita la Lega di Matteo Salvini. Il segretario certo non ama il regista de “Il sol dell’avvenire”, ma il suo partito a un anno dalle europee del 2024 si trova di fronte a una scelta del genere: seguire con una smorfia di dolore Giorgia Meloni e cercare un’alleanza con i popolari, con la speranza di avere anche a Bruxelles il centrodestra di governo unito, o mantenere l’attuale assetto che vede il Carroccio alleato in Europa con il Rassemblement national di Marin Le Pen e gli estremisti tedeschi dell’Afd nel gruppo Identità e democrazia?