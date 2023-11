L'economia europea cresce meno del previsto

Bruxelles. L'economia europea "ha perso slancio" nel 2023 e, nonostante un rimbalzo modesto all'inizio del 2024, per l'Italia si annunciano tempi molto difficile sul fronte dei conti pubblici, secondo le previsioni economiche d'autunno pubblicate oggi dalla Commissione. L'esecutivo comunitario ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l'Unione europea e la zona euro: 0,6 per cento quest'anno, lo 0,2 per cento in meno rispetto alle previsioni estive. Il prossimo anno, il pil dell'Ue dovrebbe migliorare dell'1,3 per cento, quello della zona euro del 1,2 per cento. Entrambe le stime sono leggermente al di sotto di quelle pubblicate a settembre. Ma l'incertezza e i rischi al ribasso "sono aumentati negli ultimi mesi" a causa la guerra della Russia contro l'Ucraina e il conflitto in medio oriente, dei prezzi dell'energia e degli sviluppi economici in Cina, avverte la Commissione. Anche la stretta di politica monetaria della Bce potrebbe pesare "più a lungo e in modo più ampio".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE