La proposta sul salario minimo di FdI è un problema per l'opposizione: è copiata!

Nello spareggio che si gioca alla Camera sul salario minimo, la maggioranza è in vantaggio. È stato presentato – a prima firma del presidente della Commissione Lavoro Walter Rizzetto della Lega – un emendamento sostitutivo del disegno di legge presentato nel luglio scorso dalle opposizioni (con l’eccezione di Italia viva). L’obiettivo della maggioranza è quello di approvare il testo emendato entro la settimana corrente, allo scopo di poterlo portare in Aula la prossima e approvarne la prima lettura. La norma consiste in una delega al governo, molto ampia e articolata, per varare, entro sei mesi, decreti legislativi che garantiscano l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo i criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali più applicati. L’uso della delega ha già messo in agitazione i sostenitori delle “magnifiche sorti e progressive” del salario minimo legale. Sarà interessante assistere alle critiche rivolte all’impostazione dell’emendamento sostitutivo per non dover riconoscere che – pur con alcuni aspetti non chiari e definiti come è tipico delle norme di delega – la proposta della maggioranza prefigura un contesto di tutele molto più efficace ed esteso quanto ad argomenti affrontati, di quello che si basava prioritariamente sul salario minimo legale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE