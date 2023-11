Tutte le sfide di Meloni & co dopo il giudizio di Moody's

“Moody’s? Vedremo, non ci si metta anche lei”: Giorgia Meloni un po’ scherza e un po’ fa gli scongiuri quando le chiedono che cosa si aspetta dall’ultima sentenza sul debito italiano. Non si può dire, in ogni caso, che né lei né Giancarlo Giorgetti abbiano dormito profondamente la notte prima dell’esame, come fece, invece, il principe di Condé prima della battaglia di Rocroi. La borsa di Milano non è sembrata preoccuparsi molto, l’indice oggi è cresciuto sia pur di poco, sono andate bene anche le banche, comprese quelle che hanno in pancia molti titoli di stato, fatta eccezione per il titolo delle Generali. Lo spread resta basso a 174 punti base. Gli gnomi della finanza, dunque, navigano nel mare della tranquillità, le ansie corrono solo tra palazzo Chigi e palazzo Sella? Mentre scriviamo non conosciamo la sentenza, emessa alla chiusura di Wall Street, cioè le 22 ore italiane.

