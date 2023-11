La Commissione smonta tutti i numeri del governo Meloni sul debito pubblico

L’Italia sarà penultima in Eurozona per crescita del pil e prima per crescita del debito. Bruxelles passa al setaccio le ipotesi ottimistiche e irrealistiche della manovra, con riflessi preoccupanti per l'Italia sul nuovo Patto di stabilità

Per tutto il 2023 il governo Meloni ha ripetuto che l’Italia “cresce più della media europea”. L’affermazione sarà vera anche per il 2024, ma cambiando parametro: non più il pil, ma il debito pubblico. Secondo le previsioni d’autunno della Commissione europea, l’Italia sarà penultima nell’Eurozona per crescita economica: +0,9 per cento. Leggermente peggio faranno solo la Germania e la Finlandia con un +0,8 per cento, a fronte di una media europea del +1,3 per cento. Nel 2025, poi, con un +1,2 per cento, l’Italia sarà ultima. Ciò che invece crescerà più della media europea, secondo la Commissione, è il debito pubblico: dal 139,8 per cento del pil del 2023 al 140,9 per cento nel 2025.